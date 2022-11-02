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05:48, 2 ноября 2022Мир

Президент Южной Кореи поручил заставить КНДР заплатить за провокации

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал заставить КНДР заплатить за провокации
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель после очередных ракетных запусков со стороны Северной Кореи дал поручение заставить КНДР заплатить за свои провокации, сообщает агентство Yonhap.

«Президент приказал принять немедленные строгие меры, чтобы Северная Корея заплатила за свои провокации», — сказано в сообщении.

Южнокорейский лидер также призвал военных быть готовыми к дополнительным провокациям на высоком уровне со стороны Северной Кореи.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР рассказали, что факты указывают на то, что финальная фаза сценария ядерной войны между Пхеньяном и Вашингтоном началась. Северокорейские дипломаты также указали, что США являются единственной в мире страной, целью ядерной программы которой является свержение режимов.

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Марина Совина
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