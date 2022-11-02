Президент Южной Кореи поручил заставить КНДР заплатить за провокации

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал заставить КНДР заплатить за провокации

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель после очередных ракетных запусков со стороны Северной Кореи дал поручение заставить КНДР заплатить за свои провокации, сообщает агентство Yonhap.

«Президент приказал принять немедленные строгие меры, чтобы Северная Корея заплатила за свои провокации», — сказано в сообщении.

Южнокорейский лидер также призвал военных быть готовыми к дополнительным провокациям на высоком уровне со стороны Северной Кореи.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР рассказали, что факты указывают на то, что финальная фаза сценария ядерной войны между Пхеньяном и Вашингтоном началась. Северокорейские дипломаты также указали, что США являются единственной в мире страной, целью ядерной программы которой является свержение режимов.