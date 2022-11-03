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09:47, 3 ноября 2022Ценности

Блогерша назвала две мешающие выглядеть моложе своего возраста привычки

TikTok-блогерша Изабель Люкс: чтобы выглядеть моложе, необходимо отказаться от алкоголя

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Блогерша Изабель Люкс из США назвала два главных способа выглядеть моложе своего возраста. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

В интервью с журналистами 31-летняя женщина рассказала, что люди часто принимают ее за подростка. «Я была действительно потрясена, увидев в комментариях под моими видео и фото, что несколько человек приняли моего жениха, который на полтора года старше меня, за моего отца», — заявила Люкс.

Так, по словам собеседницы издания, для поддержания моложавого внешнего вида необходимо перестать много загорать и отказаться от частого употребления алкоголя. «В свои 20 лет я много пила и не осознавала, какое огромное влияние это оказывает на мою кожу и внешний вид, пока не заметила на своем лице признаки старения», — сказала она и пояснила, что позволяет себе выпить бокал вина один раз в две недели.

В октябре Изабель Люкс раскрыла способы, с помощью которых можно выглядеть привлекательно без крупных затрат. Так, в первую очередь юзерша призвала зрителей вытирать лицо после умывания бумажным полотенцем. Кроме того, Люкс рассказала, что компоненты в составах средств для волос и тела могут негативно повлиять на кожу лица. По этой причине она порекомендовала не умываться во время принятия душа.

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Мария Винар
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