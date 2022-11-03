Сообщение об уходе «Билайна» из России оказалось фейком

Информация об уходе «Билайна» из России оказалась фейком

В сообществах во «ВКонтакте» распространилась информация о том, что компания «Билайн» якобы покидает Россию и продает сотового оператора. Однако эти публикации оказались фейком.

Одним из первых о якобы уходе «Билайна» из страны сообщил проукраинский Telegram-канал «Днище *». «"Билайн" уходит из России и продает сотового оператора», — говорилось в посте. В публикации не приводился источник информации.

Перед этим, 2 ноября, нидерландский холдинг VEON на своем сайте объявил о начале продажи российского бизнеса, в который входит «ВымпелКом», владеющий брендом «Билайн». Утверждалось, что холдинг изучает варианты, чтобы прийти к оптимальному исходу для заинтересованных сторон, включая акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников.

Вместе с тем «ВымпелКом» в комментариях ряду российских СМИ (1, 2, 3, 4) сообщил, что стратегия «Билайна» остается неизменной независимо от итоговой корпоративной структуры. «В центре бизнеса компании всегда будут оставаться наши клиенты и непрерывный качественный сервис, — подчеркнули в компании. Комментируя объявление о продаже, там также пояснили, что «ВымпелКом» столкнулся со множеством регуляторных ограничений из-за наличия иностранного холдинга из недружественной страны в списке акционеров.

Помимо того, «Билайн» в комментариях в своей официальной группе во «ВКонтакте», отвечая на вопросы пользователей о продаже сотового оператора, неоднократно заверял, что смена владельца не затронет абонентов. «Мы продолжаем работать в России, как и раньше. Цены и тарифы остаются прежними, так как структурные изменения никак не влияют на предоставление услуг нашим абонентам», — заявило сообщество «Билайн Россия».

В том, что смена владельца «ВымпелКома» не отразится на клиентах «Билайна», в разговоре с «Москвой 24» также выразил уверенность ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Смена владельца "ВымпелКома" не приведет к росту тарифов для абонентов компании. Более того, "Билайн" сможет интенсивнее развиваться и агрессивнее конкурировать», — рассудил Муртазин.

Информация о том, что «Билайн» якобы уходит из России и продает сотового оператора, не получила распространения в российских СМИ. Вместе с тем новость о том, что «Билайн» может покинуть страну в связи с продажей VEON активов в стране, появилась на сайте агентства «ВК Пресс». Публикации о якобы уходе «Билайна» из России активно распространялись в сообществах в соцсети «ВКонтакте» (1, 2, 3, 4, 5).