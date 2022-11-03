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15:46, 3 ноября 2022Мир

Болгария впервые одобрила военную помощь Киеву

Bloomberg: парламент Болгарии впервые одобрил поставки военной помощи Украине

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Народное собрание Болгарии впервые одобрило поставки оружия Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сохраняйте спокойствие, мы не участвуем в конфликте. Оказывая военную помощь Украине вместе с нашими партнерами, мы ясно заявляем, что Болгария — достойный союзник, на которого можно положиться», — заявил болгарский парламентарий Даниэль Лорер.

Теперь правительство должно в течение месяца предложить парламенту тип оборудования, которое можно предоставить Киеву, не снижая болгарскую обороноспособность. Кроме того, София проведет переговоры с другими странами НАТО, чтобы взамен на помощь Украине получить более современное вооружение.

При этом Социалистическая партия страны предупредила, что подобный шаг может втянуть Болгарию в украинский конфликт. Также отмечается, что некоторые оппозиционные партии обвиняют правительство страны в продаже оружия Киеву через третьи страны, в то время как официально Болгария оказывает только гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделил Киеву 25,5 миллиона евро. Уточняется, что украинские власти планируют потратить эту сумму на поддержание энергосистемы страны.

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Анастасия Заикина
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