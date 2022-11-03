Бывший сотрудник дельфинария назвал причину выброса ручных питомцев в море

Экс-сотрудник дельфинария Оськин назвал судебное дело причиной выброса дельфинов в море

На дельфинов из севастопольского дельфинария был наложен арест из-за судебного дела об их аренде, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» бывший тренер дельфинария Flipper Степан Оськин. По его мнению, именно это стало причиной, по которой директор организации выбросил животных в море.

Споры из-за дельфинов

Степан Оськин работал в дельфинарии с 2015 года и уволился в феврале 2022 года. По его словам, он занимался именно теми животными, которых выпустили в море. Оськин утверждает, что владелец организации Владимир Калниболотский взял дельфинов в аренду в ООО «Биологическая станция», где он входит в число соучредителей.

«Калниболотский сдал себе в аренду животных от "Биологической станции" с правом продажи или аренды третьим лицам. С этим не были согласны соучредители "Биологической станции", и от лица соучредителей был подан иск в арбитражный суд Севастополя. На животных был наложен арест до решения суда. У животных было разрешение на содержание в Коктебеле, и принять их и содержать являлось возможным в Коктебеле за счет остальных соучредителей. Но Калниболотский, понимая, что суд, скорее всего, он не выиграет, и договор аренды признают недействительным, совершил противоправные действия», — предположил бывший сотрудник дельфинария.

Разногласия руководства

Соучредители «Биологической станции» уже давно хотели разорвать отношения с Владимиром Калниболотским, однако это было невозможно из-за устава организации, утверждает Степан Оськин.

«У них в уставе прописано, что снять его могут с директорства единогласным решением соучредителей. А он является и соучредителем, и его дочь-соучредительница написала на него доверенность. Он двумя голосами был против снятия с директорства, его просто даже физически снять с должности не могли. Этот абсурд катился несколько лет, ничего не могли сделать. Наступил какой-то край, начали искать юристов, которые занимаются корпоративными спорами, подали иск в арбитражный суд», — рассказал он.

Работать под его руководством — это просто ужас. Это постоянные пьянки на работе, это преступные приказы, противоречащие тренерской этике и моральным принципам человека Степан Оськин экс-сотрудник дельфинария Flipper

Содержание животных

По данным Telegram-канала «Mash на волне», причиной поступка Калниболотского стали затраты на содержание животных и низкий доход. Однако, по мнению Степана Оськина, вопрос с деньгами не был острым. Он рассказал, что дельфины содержались в хороших условиях под руководством опытных тренеров со стажем около 15 лет. Бывший сотрудник считает, что оставшиеся в дельфинарии животные сейчас находятся в опасности.

«Там осталось семь морских котиков. Они находятся под прямой угрозой. Если он совершил такое по отношению к краснокнижным животным, то к морским котикам, которые не являются краснокнижными, а являются для этого директора просто шкурками какого-то меха, велика вероятность, что он их не будет кормить, и они будут умирать медленной смертью», — заключил он.

Такого шага от директора не ожидал никто, рассказала «Ленте.ру» тренер дельфинария Flipper Галина Родичкина.

Животные содержались в хороших условиях. Почему он так поступил, мы не знаем. Сами в шоке. Он же не один, у него есть соучредители, он сам это втихую сделал. Как он сказал: «детей выпустил в море» Галина Родичкина тренер дельфинария Flipper

Как развивались события

Владимир Калниболотский выпустил четырех дельфинов из своего дельфинария в море 2 ноября. На кадрах, снятых очевидцами, он говорит, что не выбрасывает их, а «планово выпускает».

На инцидент с дельфинами отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он допустил, что животные могут погибнуть. По его словам, надежда на то, что их удастся спасти, еще остается. Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что шансы не велики.

По факту случившегося идет проверка. Правоохранители рассчитывают установить обстоятельства инцидента в ближайшее время. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД Севастополя.