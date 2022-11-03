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07:37, 3 ноября 2022Россия

Песков раскрыл детали общения властей с производителями военной экипировки

Песков: диалог с производителями экипировки для войск идет по линии Минпромторга и кабмина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Диалог с производителями экипировки для вооруженных сил идет по линии Минпромторга и координационного совета правительства. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, стоит ли в планах президента Владимира Путина встреча с самими производителями.

2 ноября Путин указал, что мнение солдат Вооруженных сил (ВС) России, использующих различную экипировку, должно учитываться по каждому элементу. «Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. Даже те, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными», — объяснил глава государства.

В свою очередь, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что сейчас и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Он пообещал, что «мобилизованный без экипировки и защиты на передовую отправлен не будет».

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Марина Совина
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