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09:44, 3 ноября 2022Экономика

Россия удвоила поставки фанеры в Китай из-за потери других рынков

РБК: Россия удвоила поставки фанеры и шпона в Китай в январе-сентябре в денежном выражении

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Поставки фанеры из России в Китай в январе-сентябре взлетели почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 57,37 до 82,81 тысячи кубометров). В денежном выражении они выросли в 1,6 раза, с 35 до 56,2 миллиона долларов, пишет РБК со ссылкой на данные «Рослесинфорга». Эксперты объясняют такую тенденцию потерей Россией других рынков.

Поставки шпона (используется для изготовления фанеры, мебели, музыкальных инструментов и спичек) увеличились в 1,9 раза. Суммарно денежные объемы поставок в Китай фанеры и шпона удвоились, до 175 миллионов долларов. «Резкая положительная динамика в первую очередь связана с фактической потерей возможностей прямых поставок на европейские и американские рынки», — пояснил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

Евросоюз был одним из крупнейших покупателей продукции из российской древесины, включая фанеру и шпон. Но в апреле он ввел запрет на импорт по новым контрактам, с 10 июля были остановлены поставки и по старым контрактам.

Ранее крупнейший в мире производитель фанеры, российская компания «Свеза», сообщила о снижении загрузки мощностей на 60-80 процентов из-за санкций, которые закрыли ей дорогу на европейских рынок.

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Платон Щукин
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