Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 3 ноября 2022Мир

В МИД Финляндии предупредили о возможных сложностях из-за расширения НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто: вступление в НАТО рискует привести к «кризисной ситуации»
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Lehtikuva / Reuters

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предупредил НАТО о возможных трудностях при планировании оборонной стратегии, если Хельсинки и Стокгольм не смогут присоединиться к альянсу одновременно. Об этом он сообщил в интервью финскому телеканалу MTV Uutiset.

Хаависто назвал подобное развитие событий «кризисной ситуацией», в которой придется задуматься о дальнейших действиях. По его словам, Турция неодинаково отреагировала на потенциальное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, поскольку сочла Стокгольм «более проблематичным» из-за его позиции по курдскому вопросу. Министр заявил, что многие страны Североатлантического альянса поддерживают коммуникацию с Анкарой по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО. «Альянс заинтересован в поддержании политики открытых дверей. Сейчас эта политика проходит испытание», — заключил он.

5 июля Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что их присоединение укрепит альянс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Турецкий производитель телевизоров задумал возобновить производство в России
Пригласивший Путина конгрессмен заявил о молчании ООН по ситуации на Украине
В МИД Финляндии предупредили о возможных сложностях из-за расширения НАТО
Китай прокомментировал расследование России по биолабораториям США
Минобороны подписало контракты на поставку в войска винтовок на замену СВД
Дженнифер Лопес снялась в пижаме нараспашку
Раскрыт процент верящих в порчу и колдовство россиян
В Запорожье сообщили о предотвращенном теракте на ЗАЭС
В Японии объявили тревогу из-за запуска ракеты КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.