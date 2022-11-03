В МИД Финляндии предупредили о возможных сложностях из-за расширения НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто: вступление в НАТО рискует привести к «кризисной ситуации»

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предупредил НАТО о возможных трудностях при планировании оборонной стратегии, если Хельсинки и Стокгольм не смогут присоединиться к альянсу одновременно. Об этом он сообщил в интервью финскому телеканалу MTV Uutiset.

Хаависто назвал подобное развитие событий «кризисной ситуацией», в которой придется задуматься о дальнейших действиях. По его словам, Турция неодинаково отреагировала на потенциальное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, поскольку сочла Стокгольм «более проблематичным» из-за его позиции по курдскому вопросу. Министр заявил, что многие страны Североатлантического альянса поддерживают коммуникацию с Анкарой по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО. «Альянс заинтересован в поддержании политики открытых дверей. Сейчас эта политика проходит испытание», — заключил он.

5 июля Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что их присоединение укрепит альянс.