Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 3 ноября 2022Бывший СССР

В Грузии последовали примеру Украины в вопросе олигархов

Парламент Грузии одобрил в первом чтении похожий на украинский законопроект об олигархах

Фото: Parliament of Georgia

Парламент Грузии последовал примеру Украины и одобрил в первом чтении закон об олигархах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования.

Документ вводит понятие олигарха — это человек, который участвует в политической жизни страны, а также оказывает влияние на средства массовой информации или владеет ими. Кроме того, олигарх в течение последнего года занимает лидирующую позицию в какой-либо экономической отрасли.

В стране планируют создать отдельный реестр для таких людей, им запретят участвовать в приватизации, финансировать политсилы и митинги. Отмечается, что законопроект очень похож на украинский закон «об олигархах» и является важным этапом в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Грузинская оппозиция закон не поддержала, утверждая, что он не соответствует реалиям страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах в ноябре 2021 года. Документ запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль озвучил позицию по увеличению срока службы по призыву до двух лет
Виновную в смерти двухлетнего ребенка мать приговорили к ограничению свободы
Россия возобновила инспекцию судов с зерном в Черном море
Обнаружен новый признак старения мышц
Выбросивший ручных дельфинов в море россиянин ответил на обвинения
Французского нефтегазового гиганта поймали на крупной лжи
Первые суда после возобновления зерновой сделки направились в богатые страны
В Германии решили ограничить стоимость газа для населения
Пострадавшую в давке в Сеуле россиянку выписали из больницы
В Кремле уточнили вопрос продления зерновой сделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.