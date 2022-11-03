В Грузии последовали примеру Украины в вопросе олигархов

Парламент Грузии одобрил в первом чтении похожий на украинский законопроект об олигархах

Парламент Грузии последовал примеру Украины и одобрил в первом чтении закон об олигархах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования.

Документ вводит понятие олигарха — это человек, который участвует в политической жизни страны, а также оказывает влияние на средства массовой информации или владеет ими. Кроме того, олигарх в течение последнего года занимает лидирующую позицию в какой-либо экономической отрасли.

В стране планируют создать отдельный реестр для таких людей, им запретят участвовать в приватизации, финансировать политсилы и митинги. Отмечается, что законопроект очень похож на украинский закон «об олигархах» и является важным этапом в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Грузинская оппозиция закон не поддержала, утверждая, что он не соответствует реалиям страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах в ноябре 2021 года. Документ запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ.