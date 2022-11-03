Жительница Грозного избила палкой бездомного щенка и попала на видео

Жительница Грозного избила бездомного щенка палкой и попала на видео

Жительница Чечни, которой не нравятся бездомные собаки, избила палкой щенка. Насилие над животным попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, возле мусорных контейнеров во дворе жилого дома в Грозном родила бродячая собака. Местные дети радовались щенкам, но одну из горожанок животные раздражали.

На записи видно, как россиянка несколько раз бьет щенка палкой. Животное визжит и пытается спрятаться под припаркованную машину, но женщина настигает его и продолжает наносить удары, в том числе ногами.

Как пишут авторы поста, собака отделалась травмой лапы. Школьник, сделавший видео, показал запись знакомой зоозащитнице, которая передала ее участковому. Полицейский провел с ней воспитательную беседу и пригрозил статьей в случае нового нападения на животных.

Ранее в Самаре двое мужчин расстреляли собаку на глазах у мальчика и его матери, после чего подарили ребенку гильзы. На кадрах с камер наблюдения видно, что животное не проявляет агрессии. В какой-то момент подъезжает легковая машина, из которой выходят двое мужчин с оружием и делают несколько выстрелов в сторону собаки.

