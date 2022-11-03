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20:30, 3 ноября 2022Экономика

Прибыль IKEA рухнула в два раза

Чистая прибыль IKEA по итогам 2022 финансового года упала вдвое, до €710 млн

Фото: Yves Herman / Reuters

Чистая прибыль IKEA по итогам 2022 финансового года рухнула вдвое — до 710 миллионов евро против 1,4 миллиарда евро в прошлом году, свидетельствуют данные финансовой отчетности корпорации.

При этом выручка шведского ретейлера выросла на 7,7 процента, до 27,58 миллиарда евро по сравнению с 25,615 миллиарда в 2021 году. Снижение прибыли компания объясняет прежде всего ростом затрат на закупки сырья и транспортировку товаров.

Из отчетности также следует, что IKEA сократила персонал на своих четырех российских заводах и занимается поиском нового владельца для этих активов. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для них уже к началу 2023 года.

В середине октября исполнительный директор Ingka Group, материнской компании IKEA, Йеспер Бродин рассказал, что с февраля из 12 тысяч сотрудников в России были уволены 10 тысяч. В конце месяца органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил, что IKEA, покинувшая Россию в связи с военными действиями на Украине, нашла потенциальных покупателей для своих фабрик.

В общей сложности на активы IKEA претендуют шесть кандидатов, но кто они — не сообщалось. Источники РБК называли среди претендентов Segezha Group, Группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

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Софья Ермакова
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