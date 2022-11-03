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12:44, 3 ноября 2022Наука и техника

Российский вертолет Ка-52М получил систему мониторинга состояния

НИЦ ИРТ: вертолет Ка-52М получил систему мониторинга состояния конструкции

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российский вертолет Ка-52М получил систему мониторинга состояния конструкции. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Научно-инновационного центра (НИЦ) Института развития исследований, разработок и трансферта технологий (ИРТ) Николай Львов.

«Мы сделали систему для лопастей на летающей лаборатории вертолета Ми-24. Затем сделали уже системы более продвинутого поколения для композитных конструкций крыла перспективного военного самолета. В настоящее время мы уже завершили государственные испытания системы, являющейся составной частью вертолета типа Ка-52М», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время система «серийно поставляется и устанавливается на всех модернизированных машинах, входит в базовую комплектацию».

Львов добавил, что получаемая с вертолетов информация содержит сведения о работоспособности основных конструктивных элементов Ка-52М. Соответствующие данные хранятся на электронном бортовом накопителе, с которым впоследствии работает техник.

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В октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности машины.

В сентябре источник агентства рассказал, что модернизированный Ка-52М получил композитные лопасти с нагревательным элементом.

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Иван Потапов
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