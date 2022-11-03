В Калмыкии откроют Центр культурного развития

Минкульт анонсировал открытие в 2024 году Центра культурного развития в Элисте

В 2024 году в столице Калмыкии, Элисте, откроют Центр культурного развития. Об этом в Telegram сообщила министр культуры России Ольга Любимова после переговоров с главой региона Бату Хасиковым.

По ее данным, работы над новым учреждением культуры начнутся в 2023 году. В здании будут располагаться Республиканский дом народного творчества, государственный детский ансамбль «Тюльпанчик» и общественная организация «Казачество». Помимо этого, здесь будут проводить различные культурно-массовые мероприятия и выставки.

«Открытие сельских домов культуры и центров культурного развития дает новые возможности для досуга и образования жителей городов. А также помогает им в реализации творческих инициатив. Рада, что свой центр скоро появится и в Калмыкии», — написала Любимова.

Ранее стало известно, что в Туле откроют новый Центр детского творчества и парк динозавров. Так, в ближайшее время в Центральном городском парке планируется открыть Центр детского творчества, для которого проводится закупка мебели и специализированного оборудования. Также разработан проект реконструкции семейной аллеи аттракционов, где жители и гости Тулы смогут посетить парк динозавров «Затерянный мир».

