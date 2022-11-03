Ким Кардашьян заявила, что может втиснуться в дизайнерский наряд любого размера

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян раскрыла тайную способность своего тела. Ее диалог с сестрами на эту тему появился в очередном выпуске передачи «Семейство Кардашьян».

По словам 42-летней знаменитости, особенность строения фигуры позволяет ей носить одежду любых размеров. «Ширина моих плеч и мое тело в целом делают меня оборотнем. Я могу втиснуться во что угодно», — заявила она.

Кардашьян также пожаловалась, что ни один знаменитый модельер никогда не верил в ее талант. «Дизайнеры отказывались присылать образцы, а потом, когда я сама приезжал в Париж и примеряла их наряды, они говорили: "Ой, подождите, она действительно влезает в наши вещи"», — сообщила телезвезда.

В мае, в преддверии ежегодного бала Met Gala, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого Ким Кардашьян облачается в платье актрисы Мэрилин Монро. В узком полупрозрачном наряде последняя выступала перед президентом Джоном Кеннеди в 1962 году. Кардашьян нашла способ втиснуться в него с помощью шнурка: ей помогала команда из нескольких человек.