Трое россиян получили от 13 до 18 лет за убийство посетителя бара

В Бурятии троим мужчинам дали от 13 до 18 лет за убийство посетителя бара из-за замечания

В Бурятии суд вынес приговор троим местным жителям в возрасте от 19 до 23 лет по делу об убийстве 23-летнего посетителя бара и краже его смартфона и денег. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрий Столяров.

Одного из фигурантов приговорили к 18 годам колонии, второго — к 16, а третьего осудили на 13 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, вечером 27 сентября прошлого года трое знакомых выпивали в одном из баров на улице Гагарина в Улан-Удэ. Когда заведение закрылось, они отказались его покинуть. Тогда им сделал замечание приятель владельцев бара. Между ним и компанией возникла ссора, во время которой подельники сначала вдвоем избили парня, после чего продолжили употреблять спиртное. Утром они вновь напали на молодого человека и нанесли ему удары ногами, гитарой и металлическим табуретом по голове и телу.

Кроме того, один из соучастников украл у жертвы телефон Xiaomi и карту. После этого сообщники покинули бар, а побитый посетитель скончался на месте спустя время.

Позже похитивший карту мужчина снял с нее деньги и оплатил покупки в магазине.

2 ноября сообщалось, что житель Москвы назвал посетителя бара лысым и получил пулю в ногу.