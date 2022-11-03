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13:46, 3 ноября 2022Бывший СССР

Кулеба заявил об отсутствии каналов связи между Москвой и Киевом

Глава МИД Украины Кулеба: между Москвой и Киевом нет прямых каналов связи

Фото: Craig Ruttle / AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил, что между Киевом и Москвой нет прямых каналов связи.

Журналисты поинтересовались у главы дипведомства, существует ли между странами прямое или «более-менее поверхностное сообщение».

«Нет, у нас нет прямых каналов связи. Они у нас есть, но мы их не используем между Украиной и Россией», — подчеркнул Кулеба.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усилия Москвы по достижению консенсуса и начала переговорного процесса для мирного урегулирования кризиса на Украине блокируются с апреля.

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Варвара Кошечкина
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