Кулеба заявил об отсутствии каналов связи между Москвой и Киевом

Глава МИД Украины Кулеба: между Москвой и Киевом нет прямых каналов связи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил, что между Киевом и Москвой нет прямых каналов связи.

Журналисты поинтересовались у главы дипведомства, существует ли между странами прямое или «более-менее поверхностное сообщение».

«Нет, у нас нет прямых каналов связи. Они у нас есть, но мы их не используем между Украиной и Россией», — подчеркнул Кулеба.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что усилия Москвы по достижению консенсуса и начала переговорного процесса для мирного урегулирования кризиса на Украине блокируются с апреля.