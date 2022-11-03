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17:01, 3 ноября 2022Мир

В резиденцию Трампа забрались неизвестные

Полиция приехала по вызову к резиденции Трампа Мар-а-Лаго из-за проникновения неизвестных

Фото: Carlos Barria / Reuters

Полиция приехала по вызову к резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде после звонка, согласно которому на территорию проникли неизвестные. Об этом сообщила репортер местного издания WPBF 25 News в Twitter.

По информации издания, полицейские курортного города Палм-Бич приехали по звонку к задним воротам резиденции, но позднее уехали. Секретная служба осматривает территорию поместья Трампа и ищет возможного нарушителя.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

В начале августа ФБР провела обыски в Мар-а-Лаго. Трамп связал их с его возможным участием в выборах 2024 года. Позднее стало известно, что сотрудники ФБР изъяли там более 150 секретных документов.

В январе 2021 года над Мар-а-Лаго пролетели самолеты с баннерами, оскорбляющими Дональда Трампа. На одном из баннеров было написано: «Трамп, ты жалкий неудачник, возвращайся в Москву». Надпись на другом гласила: «Трамп — худший президент за всю историю».

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Антон Похиляк
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