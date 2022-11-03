Россиянин зарезал продавщицу и вынес из магазина пять бутылок коньяка

СУСК: в Бурятии местный житель зарезал продавщицу магазина и вынес пять бутылок коньяка

В Бурятии местный житель зарезал 33-летнюю продавщицу сельского магазина, после чего вынес пять бутылок коньяка. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) России.

Убийство произошло в селе Старый Онохой 31 октября. Мужчина напал на продавщицу, нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась по дороге в больницу. «31 октября обвиняемый замыслил разбойное нападение, взял с собой складной нож, пришел в магазин и, выждав момент, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней, напал со спины и нанес множество ножевых ударов. Потерпевшая в этот момент разговаривала по телефону с напарницей и успела крикнуть о нападении», — рассказали в СУСК.

Отмечается, что, помимо алкоголя, мужчина также украл из магазина крупную сумму денег и личные вещи жертвы. Полиция задержала подозреваемого после проведения опроса всех жителей села. Правоохранительные органы выяснили, что люди заметили мужчину, который появился в селе недавно и покинул его сразу же в день убийства. Сообщается, что у задержанного в селе раньше проживала мать. Мужчина сознался в нападении, ему было предъявлено обвинение в убийстве и разбое.

Ранее в Бурятии был вынесен приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения поджег дом своей бывшей жены, когда в нем находились дети. Мужчине назначили наказание в виде 9,5 года в колонии строгого режима.