В Крыму к приезду Зеленского пообещали приготовить камеру с услугами нарколога

В парламенте Крыма заявили, что с нетерпением ждут приезда Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в республике с нетерпением ждут приезда президента Украины Владимира Зеленского. Власти подготовят для него специальное помещение с трехразовым питанием и услуги нарколога. Слова Константинова приводит РИА Новости.

Политик с сожалением отметил, что обеспечить проживание с видом на море для украинского лидера не получится, но заверил, что карту Европы на стену повесят. «С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве еще завидовать будут», — говорит политик.

По его мнению Константинова, Зеленский должен ответить за все свои преступления по закону и справедливости.

Зеленский, отвечая на вопрос Чешскому телевидению, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил, что поедет в Крым, чтобы увидеть море. При этом он отметил, что сделает это, когда будет тепло.

Ранее сообщалось, что квартира Зеленского в Крыму попала под национализацию. Власти республики продолжили выявлять имущество иностранных граждан, совершающих недружественные действия по отношению к России.