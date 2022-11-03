Риши Сунак поучаствовал в продаже маков в метро в поддержку ветеранов

Daily Mail: Риши Сунак продавал маки в метро в рамках сбора денег для ветеранов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поучаствовал в продаже маков в лондонском метро в рамках благотворительного сбора денег в поддержку ветеранов вооруженных сил страны. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, глава правительства присоединился к нескольким военным, чтобы собрать деньги для ежегодной акции поддержки Королевского британского легиона (RBL) — благотворительной организации, которая предоставляет финансовую и социальную помощь ветеранам боевых действий в Соединенном Королевстве. Отмечается, что Сунак стоял на станции метро Westminster с подносом, полным цветков мака.

В RBL поблагодарили премьер-министра за то, что он смог выделить время и присоединился к сбору в час пик в столичном метро. Daily Mail пишет, что политик приветствовал пассажиров и сделал несколько фотографий с прохожими.

Ранее жительница Великобритании рассказала «Ленте.ру», что мнение о новом премьер-министре страны Риши Сунаке среди населения разделились. По ее словам, есть люди, которые активно поддерживают нового премьер-министра, а есть те, кого не устраивает его жесткая политика по вопросу миграционного законодательства.