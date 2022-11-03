Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 3 ноября 2022Мир

Риши Сунак поучаствовал в продаже маков в метро в поддержку ветеранов

Daily Mail: Риши Сунак продавал маки в метро в рамках сбора денег для ветеранов

Фото: John Sibley / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поучаствовал в продаже маков в лондонском метро в рамках благотворительного сбора денег в поддержку ветеранов вооруженных сил страны. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, глава правительства присоединился к нескольким военным, чтобы собрать деньги для ежегодной акции поддержки Королевского британского легиона (RBL) — благотворительной организации, которая предоставляет финансовую и социальную помощь ветеранам боевых действий в Соединенном Королевстве. Отмечается, что Сунак стоял на станции метро Westminster с подносом, полным цветков мака.

В RBL поблагодарили премьер-министра за то, что он смог выделить время и присоединился к сбору в час пик в столичном метро. Daily Mail пишет, что политик приветствовал пассажиров и сделал несколько фотографий с прохожими.

Ранее жительница Великобритании рассказала «Ленте.ру», что мнение о новом премьер-министре страны Риши Сунаке среди населения разделились. По ее словам, есть люди, которые активно поддерживают нового премьер-министра, а есть те, кого не устраивает его жесткая политика по вопросу миграционного законодательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными с Украиной
Трихолог раскрыл причину вызванного любимой прической модели облысения
Раненый Рэмбо захотел уехать с Украины домой после российских артобстрелов
Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом мальчика
В Херсоне заявили о возможном отходе российских войск на левый берег Днепра
Алкоголизм связали с повышенным риском суицида
Россиянин арендовал дом в Турции и обнаружил скрытые камеры в спальне и туалете
В России оценили рост цен на ввезенный по параллельному импорту алкоголь
Коллега рассказала о выбросившем в море ручных дельфинов россиянине
США стали вторым по величине поставщиком газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.