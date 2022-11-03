Раненый Рэмбо захотел уехать с Украины домой после российских артобстрелов

Exxpress: британский наемник ВСУ признал, что вернется домой после российского артобстрела

Раненый британский наемник Шариф Амин с позывным Рэмбо, проходящий службу в Вооруженных силах Украины, признал, что из-за российских артобстрелов вернется домой после реабилитации. Об этом говорится в публикации издания Exxpress.

«Рэмбо, как называли наемника товарищи, сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы», — говорится в материале. По его словам, он хочет уехать из страны, чтобы забыть об участии в конфликте на стороне ВСУ и начать жить мирной жизнью.

О его ранениях сообщило издание Daily Mail. 40-летний британец Шариф Амин приехал на Украину вскоре после начала российской спецоперации. Две недели назад во время патрулирования линии фронта британец вместе со своим подразделением попал под артиллерийский обстрел со стороны российских военных. В результате он получил осколочные ранения всех конечностей. Кроме того, Амин получил несколько пулевых ранений в спину: пули прошли сквозь бронежилет и пробили оба легких.