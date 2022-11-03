Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 3 ноября 2022Мир

Раненый Рэмбо захотел уехать с Украины домой после российских артобстрелов

Exxpress: британский наемник ВСУ признал, что вернется домой после российского артобстрела

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Раненый британский наемник Шариф Амин с позывным Рэмбо, проходящий службу в Вооруженных силах Украины, признал, что из-за российских артобстрелов вернется домой после реабилитации. Об этом говорится в публикации издания Exxpress.

«Рэмбо, как называли наемника товарищи, сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы», — говорится в материале. По его словам, он хочет уехать из страны, чтобы забыть об участии в конфликте на стороне ВСУ и начать жить мирной жизнью.

О его ранениях сообщило издание Daily Mail. 40-летний британец Шариф Амин приехал на Украину вскоре после начала российской спецоперации. Две недели назад во время патрулирования линии фронта британец вместе со своим подразделением попал под артиллерийский обстрел со стороны российских военных. В результате он получил осколочные ранения всех конечностей. Кроме того, Амин получил несколько пулевых ранений в спину: пули прошли сквозь бронежилет и пробили оба легких.

Неизвестное будущее
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Херсоне заявили о возможном отходе российских войск на левый берег Днепра
Неизвестный обстрелял машину экс-премьера Пакистана
Ледники на объектах ЮНЕСКО исчезнут к 2050 году
Российские войска отразили наступление трех батальонов ВСУ в направлении ЛНР
МИД России заявил протест послу Британии из-за подготовки ВСУ к диверсиям
Минобороны заявило об уничтожении двух броневых американских авто «Хамви»
Российские войска остановили контратаку ВСУ на южно-донецком направлении
Москвичка обвинила «ВкусВилл» в отравлении ее собаки
Экс-советник главы Пентагона признал просчет США в оценке армии России
МИД обвинил Британию в передаче подводных беспилотников Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.