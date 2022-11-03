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09:11, 3 ноября 2022Россия

Под Москвой водитель насмерть сбил пенсионерку с ребенком

В Раменском районе Подмосковья водитель Renault насмерть сбил пенсионерку с ребенком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Раменском районе Подмосковья водитель автомобиля Renault Logan сбил двух человек, в результате чего они скончались. Об этом сообщил источник «Известий».

По его данным, погибла 75-летняя пенсионерка и шестилетняя девочка. Авария произошла на дороге между Заворово и Никулино.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. Неизвестно, переходили ли погибшие пешеходы дорогу в неположенном месте.

Ранее под Москвой микроавтобус Mercedes выехал с проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта, рядом с которой находилась 16-летняя девушка. Школьница погибла на месте аварии.

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Анастасия Шейкина
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