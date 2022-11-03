Под Москвой водитель насмерть сбил пенсионерку с ребенком
В Раменском районе Подмосковья водитель Renault насмерть сбил пенсионерку с ребенком
В Раменском районе Подмосковья водитель автомобиля Renault Logan сбил двух человек, в результате чего они скончались. Об этом сообщил источник «Известий».
По его данным, погибла 75-летняя пенсионерка и шестилетняя девочка. Авария произошла на дороге между Заворово и Никулино.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. Неизвестно, переходили ли погибшие пешеходы дорогу в неположенном месте.
Ранее под Москвой микроавтобус Mercedes выехал с проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта, рядом с которой находилась 16-летняя девушка. Школьница погибла на месте аварии.