Под Москвой водитель насмерть сбил пенсионерку с ребенком

В Раменском районе Подмосковья водитель Renault насмерть сбил пенсионерку с ребенком

В Раменском районе Подмосковья водитель автомобиля Renault Logan сбил двух человек, в результате чего они скончались. Об этом сообщил источник «Известий».

По его данным, погибла 75-летняя пенсионерка и шестилетняя девочка. Авария произошла на дороге между Заворово и Никулино.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. Неизвестно, переходили ли погибшие пешеходы дорогу в неположенном месте.

Ранее под Москвой микроавтобус Mercedes выехал с проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта, рядом с которой находилась 16-летняя девушка. Школьница погибла на месте аварии.