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06:19, 3 ноября 2022Мир

Стало известно о продолжении переговоров по продлению зерновой сделки

Источник РИА Новости: переговоры по продлению зерновой сделки идут в настоящее время

Фото: Umit Bektas / Reuters

Переговорный процесс по продлению механизма сделки идет в настоящее время. Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

По словам собеседника агентства, он надеется на положительный исход переговоров. В то же время он подчеркнул, что возобновление сделки не означает ее продление. «Прошу не путать», — добавил он, отвечая на вопрос, можно ли расценивать возвращение России как согласие на продление договоренностей.

Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подход российского лидера Владимира Путина к возобновлению зерновой сделки конструктивным. Сам Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

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Марина Совина
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