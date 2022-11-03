На российском острове в Арктике впервые провели перепись шмелей-мигрантов

Ученый РАН Потапов рассказал об обнаружении пяти видов шмелей на острове Колгуев в Арктике

Российские ученые впервые провели перепись шмелей на острове Колгуев в Баренцевом море. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Григорий Потапов в беседе с ТАСС.

По его словам, ранее генетические исследования насекомых на этом арктическом острове не проводились. Ученым удалось выявить пять видов шмелей: три массовых и два малочисленных. Все они попали на Колгуев с материка. «Этот остров геологически молодой, он образовался несколько тысяч лет назад, и поэтому там вся фауна насекомых является мигрантами с материка», — объяснил он.

Потапов подчеркнул, что на Колгуеве довольно сложные условия обитания для шмелей. Остров находится в зоне тундр, а из-за плоского ландшафта на нем постоянно дуют сильные ветра. «Климат меняется и, соответственно, происходит продвижение ряда видов на север, возможно какое-то изменение в дальнейшем фауны, если климат будет становиться более теплым, это скажется неблагоприятно на некоторых арктических видах, возможно даже их вымирание на этом острове», — рассказал ученый.

Кроме того, для обустройства своих гнезд шмели обычно выбирают норы грызунов. На Колгуеве нет ни леммингов, ни полевок, поэтому у насекомых меньше мест для размножения, что негативно сказывается на их численности. При этом от шмелей, которые являются одними из опылителей цветковых растений Арктики, во многом зависит урожай клюквы, брусники и черники.

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