В Германии решили ограничить стоимость газа для населения

Власти Германии решили с марта ограничить стоимость газа и электроэнергии для населения

Федеральное правительство Германии договорилось об ограничении цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Решение, о котором после заседания с главами федеральных земель объявил канцлер Олаф Шольц, вступит в силу с марта 2023 года, как и ожидалось, передает Tagesschau.

По его словам, предельная цена станет большим подспорьем для населения. Поддержка граждан в период энергетического кризиса обойдется властям в 33 миллиарда евро, еще 21 миллиард помощи получит промышленность. В том числе в рамках реализации этих мер правительство Германии в декабре намерено полностью покрыть счета за газ для домохозяйств.

Шольц напомнил, что до ввода российских войск на Украину и, как следствие ужесточения санкционного противостояния и проблем с поставками газа, цены на электроэнергию в Германии держались на уровне 30 центов за киловатт-час. С весны домохозяйства будут платить не более 12 центов за киловатт-час газа и не более 40 центов — за киловатт-час электроэнергии.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии нашли способ снизить цены на газ для населения в два раза. Частично ослабить давление на население помогло начало поставок газа из Азербайджана, которые стали возможны благодаря запуску межсистемного болгаро-греческого газопровода.