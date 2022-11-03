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15:22, 3 ноября 2022Россия

В СПЧ призвали провести работу над ошибками до увеличения срока службы срочников

Член СПЧ Кабанов счел раздражающей для общества идею об увеличении срока службы срочников

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Идея о возможном увеличении срока службы срочников до двух лет выглядит раздражающей для общества. С таким мнением выступил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Правозащитник призвал Минобороны провести честную работу над ошибками до введения каких-либо изменений.

«Сначала необходимо пересмотреть военную и оборонную стратегии с учетом накопленного опыта, включая сегодняшний», —написал Кабанов.

Правозащитник пояснил, что для изменений срока службы срочников должны появиться аргументированные предложения по необходимости и сути системных изменений в военной структуре страны.

Пока же, по мнению Кабанова, возникают только идеи, которые будоражат сознание россиян.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии законодательных инициатив об изменении срока срочной службы.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил о важности проведения консультаций по идее увеличить срок службы в армии до двух лет.

3 ноября депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с идеей об увеличении срока срочной службы до двух лет. Он пояснил, что на сейчас качественная подготовка военнослужащих является проблематичной, поскольку на нее выделен всего лишь один год.

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Анна Щербакова
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