Роскошный спорткар простоял у отеля два года и стал предметом обсуждений в сети

Спорткар McLaren, два года стоящий у отеля в Лондоне, стал предметом обсуждений в TikTok

Роскошный автомобиль марки McLaren простоял на одном и том же парковочном месте в Лондоне два года и стал предметом обсуждений в сети. На посты юзеров в TikTok обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о хромированном ярко-розовом спорткаре, который располагался на улице у отеля St. Pancras Renaissance. Одна из прохожих Гэбби обратила внимание на машину, засняла ее и опубликовала в соцсети видео, которое стало вирусным и набрало более миллиона просмотров. «Она стоит здесь всю пандемию», — сказала блогерша в ролике.

Другие пользователи сети, заметившие пост девушки, подтвердили, что неоднократно видели транспортное средство на одном и том же месте на протяжении месяцев. «Чего? Я видела ее семь месяцев назад», «В августе она была на том же месте!», «Я в шоке, почему она все еще стоит там?», «Кажется, хозяин пропал», — высказывались они.

Личность хозяина автомобиля до сих пор не раскрыта, однако один из комментаторов заявил, что спорткар принадлежит постояльцу указанной гостиницы, который не может вернуться в родную страну. «Я работаю в St. Pancras Renaissance и знаю, что у хозяина машины начались проблемы еще в начале пандемии», — пояснил юзер.

В сентябре в сети появились фотографии затопленного ураганом суперкара за десятки миллионов рублей. Речь идет об автомобиле McLaren P1, который зацепился за дерево после того, как его вымыло потоком воды на улицу из гаража жителя американского города Нейплс Эрни. По словам мужчины, он приобрел транспортное средство всего неделю назад почти за миллион долларов (61,6 миллиона рублей) в местном дилерском центре.