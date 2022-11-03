Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 3 ноября 2022Мир

Премьер Швеции анонсировал визит в Турцию и переговоры с Эрдоганом

Премьер Швеции Кристерссон заявил, что посетит Турцию 8 ноября для переговоров с Эрдоганом

Фото: Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 ноября посетит Турцию и проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии скандинавского королевства.

«8 ноября премьер-министр Ульф Кристерссон посетит Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что после встречи состоится совместная пресс-конференция.

21 октября шведская сторона предоставила Анкаре документ, в котором перечислены все действия, предпринятые Швецией ради вступления в альянс. Кроме того, скандинавская страна заверила, что готова пойти навстречу и изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме.

При этом в Турции указали на недостаточность действий Швеции для вступления в НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на сегодняшний день страны не выполнили все условия, выдвинутые Анкарой для их членства в альянсе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам
ВСУ обстреляли два приграничных российских поселка
Пользователи Zoom сообщили о сбоях в работе сервиса
Европейская страна захотела извиниться за работорговлю
МАГАТЭ сменило команду экспертов на Запорожской АЭС
В НАТО приветствовали продолжение зерновой сделки
В Анкаре высказались о получении ЕС российского газа через турецкий хаб
В WADA рассказали о сложностях работы на Паралимпиаде из-за отстранения россиян
Премьер Швеции анонсировал визит в Турцию и переговоры с Эрдоганом
Боррель заявил о выделении Евросоюзом 22 миллиардов евро Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.