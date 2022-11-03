Премьер Швеции анонсировал визит в Турцию и переговоры с Эрдоганом

Премьер Швеции Кристерссон заявил, что посетит Турцию 8 ноября для переговоров с Эрдоганом

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 ноября посетит Турцию и проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии скандинавского королевства.

«8 ноября премьер-министр Ульф Кристерссон посетит Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что после встречи состоится совместная пресс-конференция.

21 октября шведская сторона предоставила Анкаре документ, в котором перечислены все действия, предпринятые Швецией ради вступления в альянс. Кроме того, скандинавская страна заверила, что готова пойти навстречу и изучить запросы о выдаче лиц, подозреваемых в терроризме.

При этом в Турции указали на недостаточность действий Швеции для вступления в НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на сегодняшний день страны не выполнили все условия, выдвинутые Анкарой для их членства в альянсе.