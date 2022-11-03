Турция прокомментировала процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: Финляндия и Швеция не выполнили условия для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день страны не выполнили все условия, выдвинутые Анкарой для их членства в альянсе.

«Мы видим некоторые позитивные шаги, в частности, снятие оружейного эмбарго и изменение законодательства. Но это не выполнение всех условий», — заявил глава ведомства. Он добавил, что турецкая сторона ожидает от Финляндии и Швеции устойчивых шагов. Министр также выразил надежду на положительный исход переговоров.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на вхождение в состав альянса. Такое решение было принято на фоне спецоперации России на Украине. На данный момент их не ратифицировали только две страны из 30 — Венгрия и Турция.

