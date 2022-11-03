Израильские ПВО перехватили выпущенную из сектора Газа ракету

ЦАХАЛ: израильские ПВО перехватили выпущенную из сектора Газа по территории Израиля ракету

Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа по территории Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа [по территории Израиля]. Противовоздушные силы Армии обороны Израиля запустили ракету-перехватчик. Ракета, по-видимому, была перехвачена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в южных районах Израиля на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги. Предупреждение о возможной воздушной атаке было объявлено в населенных пунктах Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.

Отмечалось, что это первый подобный случай с момента окончания операции «Рассвет», которую израильские военные проводили против радикального движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) с 5 по 7 августа. Тогда в приграничных районах было объявлено особое положение.