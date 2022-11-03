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23:21, 3 ноября 2022Мир

Израильские ПВО перехватили выпущенную из сектора Газа ракету

ЦАХАЛ: израильские ПВО перехватили выпущенную из сектора Газа по территории Израиля ракету

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа по территории Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа [по территории Израиля]. Противовоздушные силы Армии обороны Израиля запустили ракету-перехватчик. Ракета, по-видимому, была перехвачена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в южных районах Израиля на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги. Предупреждение о возможной воздушной атаке было объявлено в населенных пунктах Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.

Отмечалось, что это первый подобный случай с момента окончания операции «Рассвет», которую израильские военные проводили против радикального движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) с 5 по 7 августа. Тогда в приграничных районах было объявлено особое положение.

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Марина Совина
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