Израильские ПВО перехватили выпущенную из сектора Газа ракету
Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа по территории Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Одна ракета была выпущена из сектора Газа [по территории Израиля]. Противовоздушные силы Армии обороны Израиля запустили ракету-перехватчик. Ракета, по-видимому, была перехвачена», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в южных районах Израиля на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги. Предупреждение о возможной воздушной атаке было объявлено в населенных пунктах Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.
Отмечалось, что это первый подобный случай с момента окончания операции «Рассвет», которую израильские военные проводили против радикального движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) с 5 по 7 августа. Тогда в приграничных районах было объявлено особое положение.