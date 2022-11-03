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22:30, 3 ноября 2022Мир

Воздушная тревога сработала в граничащих с сектором Газа районах Израиля

ЦАХАЛ: воздушная тревога сработала в южных районах Израиля на границе с сектором Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сирены воздушной тревоги сработали в южных районах Израиля на границе с Сектором Газа, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа», — говорится в сообщении. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в населенных пунктах Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали в Израиле впервые с момента окончания операции «Рассвет», которую израильские военные проводили против радикального движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) с 5 по 7 августа.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. Спустя два дня экс-премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты.

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Марина Совина
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