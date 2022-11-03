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07:31, 3 ноября 2022Путешествия

Россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на насекомых и плесень в отеле

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула в Турции и пожаловалась на насекомых в номере

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress.com

Россиянка отправилась на отдых в отель Utopia World в турецкой Аланье и пожаловалась на плесень и многочисленных насекомых в номере. Своими впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что недельный тур в Турцию обошелся ей в 103 тысячи рублей. Изначально туристка заселилась на виллу, но потом решила переехать в основной корпус. Она не рекомендовала отдыхающим выбирать этот вариант размещения. «Минусы вилл в том, что они находятся в нижней части холма, а там очень сыро», — пояснила она.

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Более того, читательница порта пожаловалась на состояние ванной в номере. По ее словам, она была в плесени, а под душевой кабиной водились тараканы, сороконожки и мокрицы. «Одежда тут практически не сушится, а преет, — добавила туристка. — От обивки мебели пахнет сыростью».

Туристка осталась довольна красивыми видами, персоналом, бассейнами, а также качественными алкогольными и безалкогольными напитками. При этом россиянку разочаровала еда в отеле. «Завтрак не очень — турецкие закуски, соления и выпечка, — отметила девушка. — Омлет делают из яичного порошка, совсем безвкусный».

Ранее в октябре другая читательница «Тонкостей туризма» отправилась на отдых в Адлер и разочаровалась местным рынком жилья. Владельцев мини-отелей, гостевых домов и квартир путешественница назвала сборищем мошенников.

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Фариза Бацазова
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