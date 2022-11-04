Названы пять поддержавших Россию влиятельных фигур Запада

BI: Вламис назвал Маска, Трампа, Шредера поддержавшими Россию влиятельными фигурами Запада

Обозреватель Business Insider (BI) Келси Вламис назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших позицию России. Об этом говорится в его статье.

Первым в материале упоминается американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который предложил план мирного урегулирования между Россией и Украиной. Вторым сторонником Москвы назвал экс-президента США Дональда Трампа, поскольку он часто хвалил российского лидера Владимира Путина.

Также в список Вламис включил ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона за то, что тот часто критиковал американскую политику в отношении России, а заявлял о причастности США к инцидентам на трубопроводах «Северный поток». Журналист считает, что в этот перечень нужно добавить бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, поскольку он «открыто одобряет» политику Москвы. Пятый в списке Вламиса — экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого на Западе раскритиковали за поддержание хороших отношений с Путиным.