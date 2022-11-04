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03:40, 4 ноября 2022Интернет и СМИ

В Британии назвали вынуждающее Запад договариваться с Россией условие

Guardian: Западу придется договариваться с Россией из-за усиления кризиса в Европе и США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Запад будет вынужден договариваться с Россией, когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией. Такое условие назвала британская газета Guardian.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — заявляет издание.

Как указывает газета, Германии пришлось направить 200 миллиардов долларов на поддержку потребителей и предприятий, пострадавших от высоких цен на энергоносители, а Испания и Франция столкнулись с сокращением ВВП, а в самом Евросоюзе (ЕС) наблюдается рекордная инфляция. Кроме того, существует вероятность обострения конфликта на Украине за счет возможной прямой конфронтации России и НАТО.

«Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», — пришло к выводу издание.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону. По его мнению, эти экономические проблемы могут повлиять на нефтяной спрос.

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Марина Совина
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