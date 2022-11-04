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23:40, 4 ноября 2022Спорт

Бронзового призера Олимпиады-2022 по бобслею дисквалифицировали за допинг

Бронзового призера Олимпиады-2022 по бобслею Кристин де Брюин дисквалифицировали за допинг

Фото: Thomas Peter / Action Images / Reuters

Канадскую бобслеистку Кристин де Брюин дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает CBC.

Спортсменку отстранили от соревнований на три года. В пробе 33-летней де Брюин, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный препарат лигандрол. Бобслеистка заявила, что не принимала лекарство умышленно, однако отказалась подавать апелляцию из-за нехватки средств.

Де Брюин на Олимпийских играх-2022 в Пекине завоевала бронзу в соревнованиях монобобов. Также в ее активе два призовых места на чемпионате мира 2019 года.

Во время Олимпиады-2022 допинг-скандал разгорелся вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. В ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России завоевала золото.

Дарья Коршунова
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