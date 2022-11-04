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18:21, 4 ноября 2022Россия

В Херсоне ввели круглосуточный комендантский час

Замглавы администрации Херсонской области сообщил о введении комендантского часа

Фото: РИА Новости

Комендантский час в Херсоне решили сделать круглосуточным. О принятом решении сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, его цитирует РИА Новости.

«В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа — круглосуточно», — уточнил он, отметив, что это нужно для того, чтобы город «могли отстоять».

Ранее Стремоусов заявил, что российские военные могут быть передислоцированы на левый берег Днепра. По его словам, в Херсонской области, включая административный центр Херсон, могут произойти боевые столкновения в ближайшие полторы-две недели.

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Варвара Кошечкина
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