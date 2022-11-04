Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

МО заявило об уничтожении 90 бойцов ВСУ при отражении атак на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские военнослужащие в ходе отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили более 90 украинских бойцов. Об этом в пятницу, 4 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВСУ предприняли попытки атаковать в направления населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), все атаки были отражены российскими войсками. В результате противник потерял более 90 военнослужащих, четыре танка, шесть бронированных машин и 12 автомобилей. Уточняется, что еще около 60 бойцов ВСУ получили ранения.

Ранее в Минобороне России заявили, что российские военные уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. По объекту был нанесен ракетный удар. Число уничтоженных в результате атаки военных в российском оборонном ведоммстве не раскрыли.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.