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14:08, 4 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

МО заявило об уничтожении 90 бойцов ВСУ при отражении атак на краснолиманском направлении

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На краснолиманском направлении российские военнослужащие в ходе отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили более 90 украинских бойцов. Об этом в пятницу, 4 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВСУ предприняли попытки атаковать в направления населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), все атаки были отражены российскими войсками. В результате противник потерял более 90 военнослужащих, четыре танка, шесть бронированных машин и 12 автомобилей. Уточняется, что еще около 60 бойцов ВСУ получили ранения.

Ранее в Минобороне России заявили, что российские военные уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. По объекту был нанесен ракетный удар. Число уничтоженных в результате атаки военных в российском оборонном ведоммстве не раскрыли.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

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Варвара Кошечкина
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