Лавров осмотрел русскую школу в Абу-Даби в рамках рабочего визита в ОАЭ

Глава МИД России Лавров осмотрел Русскую школу имени Примакова в Абу-Даби

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в ОАЭ осмотрел новую русскую школу в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Образовательное учреждение открылось два месяца назад, в сентябре 2022 года. Школа является филиалом гимназии имени Евгения Примакова. Директор учебного заведения провела для главы МИД России экскурсию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в ОАЭ. По прилете глава российского МИД встретился с лавой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.