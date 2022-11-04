В параметрах потолка цен на нефть увидели послабление санкций

Аналитик Юшков увидел ослабление санкций в ограничении цен при первой продаже нефти

Новые параметры введения потолка цен на российскую нефть похожи на ослабление Западом своих же санкций. Так о новых деталях ограничений в беседе с «Лентой.ру» высказался эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

О новых параметрах введения потолка цен на продажу российской нефти сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, США и союзники договорились, что перевозимая по морю российская нефть будет подпадать под ограничения цены в том случае, если впервые продается покупателю на суше. Иными словами, повторные продажи по такой схеме под ограничения уже не должны попадать. Как это будет регулироваться — не ясно, отметил Юшков.

«Контроль потолка цен предполагается делать именно за счет морского транспорта, потому что западные компании широко представлены в этом сегменте. И ранее подразделение при Минфине США, которое занимается санкциями, публиковало инструкцию, как вообще будет продаваться российская нефть. Они ответили, что обязывают собственников судов, которые будут перевозить российскую нефть, запрашивать справку цены нефти, которую они собираются перевезти. Собственник нефти должен отдать эту справку. А если одна и та же компания доставила его в порт, с кого спрашивать справку? Как они узнают, по какой цене в порту отгрузки произошла сделка?» — сказал аналитик.

Весь контроль цены, судя по разъяснениям, должен происходить именно за счет собственника судна и страховой компании, которую тоже обязывают брать справку о цене. Именно за счет морского сегмента и предполагалось контролировать цены, отметил он.

Почему вообще применяется принцип, что вторичные продажи не попадают под ограничения? Это мы видим очередное послабление в рамках этих санкций Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Американцы придумали потолок цены, чтобы не запугивать компании, чтобы рынок не нервничал, и не повышались цены в преддверии введения этих ограничений. Все это, по сути, послабление в рамках инициативы введения потолка цен на российскую нефть. В конечном итоге, возможно, дойдет до того, что скажут, что соблюдать не обязательно, просто надо отчитываться о цене, по которой купили», — заключил Юшков.

Ранее источники Reuters сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть и пересматривать его по мере необходимости.