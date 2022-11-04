Путин назвал военный конфликт на Украине неизбежностью
Военный конфликт на Украине был неизбежностью — если бы Россия не начала боевые действия первой, то события бы разворачивались по неблагоприятному для нее сценарию, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».
«Столкновение России с этим возникшим на Украине неонацистским режимом было неизбежным», — заявил он в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий, приуроченной к десятилетию воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Российский лидер подчеркнул, что если бы в феврале Москва не предприняла «ряд соответствующих действий», то «все было бы то же самое, только с худшей для нас позиции».
Ранее Путин отметил, что украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.