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14:20, 4 ноября 2022Мир

Названы преимущества КНДР в борьбе с США

Политолог Светов назвал наличие ядерного оружия преимуществом КНДР в борьбе с США

Фото: Park Tae-Hyun / Getty Images

Политолог Юрий Светов назвал преимущества КНДР в борьбе с США. В интервью «Известиям» он включил в их число наличие у северокорейского лидера Ким Чен Ына ядерного оружия, а также широкую поддержку главы государства среди населения.

По словам Светова, глава КНДР понимает, что США хотят победить в противостоянии с Северной Кореей любой ценой. По этой причине американские Вооруженные силы заявляют, что никогда не выведут свои базы из Южной Кореи. В ответ КНДР работает над программой ядерного вооружения.

«На данный момент Северная Корея уже создала такие ракеты, которые могут достигнуть территории США на Гавайях или американских баз в Японии, — констатировал Светов, добавив, что Ким Чен Ын при этом пользуется поддержкой не только среди населения, но и со стороны официального Пекина. — Китай не позволит, чтобы военной силой был уничтожен его союзник».

Тем временем политолог и американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность удара США по КНДР. По его мнению, Соединенные Штаты не станут без повода ввязываться в военный конфликт с Северной Кореей, однако ситуация может измениться в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.

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Олег Давыдов
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