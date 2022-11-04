Глава МИД Ирана отреагировал на слова Байдена об «освобождении» страны

Глава МИД Ирана обратился к Байдену, призвав его прекратить свое лицемерное поведение

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отреагировал на слова президента США Джо Байдена о намерении «освободить» страну. Свой комментарий глава МИД опубликовал в Twitter.

Обращаясь к главе Белого дома, глава внешнеполитического ведомства призвал его прекратить свое лицемерное поведение.

«Оказывая поддержку насилию и террору в ходе недавних протестов в Иране, Белый дом в то же время предлагает заключить соглашение. Господин Байден, прекратите свое лицемерное поведение», — написал представитель ведомства, подчеркнув, что его слова относятся в том числе и к поддержке Вашингтоном ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси напомнил Байдену, что его страна уже была освобождена несколько десятилетий назад. Он также подчеркнул, что Тегеран не собирается становиться «дойной коровой» Вашингтона, а продолжит свою борьбу с «мировым высокомерием», главным символом которого являются Соединенные Штаты.

Критику со стороны иранских высопоставленных лиц спровоцировало прозвучавшее в ходе предвыборного митинга обещание Байдена «освободить» Иран. «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран. Они сами себя освободят уже очень скоро», — заявил глава Белого дома. При этом он не стал уточнять, что именно имел в виду.