Украина захотела создать в соседних странах ремонтные базы для военной техники

Украина обсуждает с Польшей, Словакией и Чехией создание ремонтных баз для военной техники

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киев хочет создать в соседних странах ремонтные базы для военной техники. По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается с Польшей, Словакией и Чехией, сообщает РИА Новости.

«Слишком сложный ремонт, тяжелый, скажем, комплектация агрегатов, возможно какая-то электроника и так далее — мы его будем делать уже за пределами Украины, непосредственно на предприятиях наших партнеров, будь то Польша, Словакия или Чехия. Это наши ближайшие партнеры, они готовы», — заявил министр.

Он отметил, что главными вызовами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время являются именно ремонт и обслуживание современной техники. Резников подчеркнул, что некоторую технику, ремонт которой можно производить на месте, будут чинить в боевых соединениях, либо направлять в украинские предприятия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон изучает варианты оказания Украине помощи в восстановлении энергосистем, в том числе и путем предоставления запчастей, топлива, привлечения союзников и партнеров.