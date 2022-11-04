Футболист сборной России заявил о желании играть за европейский клуб

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о мечте играть в Италии или Германии

Форвард сборной России и «Спартака» Александр Соболев рассказал о желании играть в европейском клубе. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Будет предложение из Европы ― будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась ― 100 процентов. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать», — поделился футболист. Соболев заявил, что не хочет ехать в Англию и предпочтет выступать в Италии или Германии.

В текущем сезоне 25-летний Соболев провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах. В них он забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в восемь миллионов евро.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.