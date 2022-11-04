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13:46, 4 ноября 2022Наука и техника

Лукашенко заявил о создании в космосе совместной с Москвой группировки спутников

Лукашенко: Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва создадут в космосе совместную группировку спутников, в том числе и в военных целях. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги», — отметил белорусский лидер.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что на территории республики работают два учебно-боевых центра, совместных с Россией. Он уточнил, что в Белоруссии проходит подготовка военно-воздушных сил (ВВС), войск противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных войск и артиллерии (РВиА), а в России обучают сухопутные войска (СВ).

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Варвара Кошечкина
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