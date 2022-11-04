В Британии рассказали о поддержке Украины при новом премьер-министре

Глава МИД Британии Клеверли: Лондон продолжит поддерживать Украину сколько потребуется

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал, что планы Лондона по поддержке Киева не поменялись после избрания нового премьер-министра Риши Сунака. Он заверил, что Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине помощь столько, сколько будет нужно, сообщает ТАСС.

«Могу с полной уверенностью заверить народ Украины в том, что наш премьер-министр [Риши Сунак] полон решимости по-прежнему поддерживать Украину и украинцев», — заявил глава британского МИД.

По его словам, Великобритания собирается оказывать помощь Украине настолько долго, насколько это будет необходимо для того, чтобы та одержала победу по завершению конфликта с Россией. Клеверли уточнил, что политически нестабильная ситуация в стране в последние месяцы никак этому не помешают.

Ранее власти Украины расстроились из-за планов Сунака сократить военный бюджет Великобритании. Отмечается, что в своем первом обращении к народу новый глава британского правительства пообещал сосредоточиться на экономической стабильности и допустил сложные решения для сокращения расходов.