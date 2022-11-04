Обвиненную в подделке документов россиянку выдворили из популярной страны ЕС

Выдворенной из Финляндии за подделку документов россиянке запретили въезд в ЕС на 4 года

Россиянку, которая пыталась въехать из Финляндии в РФ через пограничный пункт Ваалимаа, задержали по подозрению в подделке документов. После проверки женщина была выдворена из популярной у россиян европейской страны. Кроме того, ей запретили въезд в ЕС на четыре года, сообщается на сайте пограничной охраны Финляндии.

При выезде из Финляндии женщина предъявила паспорт с шенгенской визой, выданной Италией. Однако пограничники сочли, что штампы погранконтроля в паспорте не соответствуют подлинным. Кроме того, они заподозрили неладное в рассказе россиянки о сроках ее пребывания в ЕС.

В итоге пограничники выяснили, что женщина незаконно находилась в Шенгенской зоне в обще сложности 359 дней. Она призналась, что купила за 400 евро поддельных штампы пограничного контроля Сербии, Турции и Шенгенской зоны.

Россиянке предъявили обвинения в подлоге. Миграционное ведомство выдворило ее из Финляндии с запретом на въезд в Евросоюз в течение четырех лет.

Ранее в октябре четверых россиян, задержанных за пьяную драку у ночного клуба, выдворили из Казахстана. В местном департаменте полиции уточнили, что трое из выдворяемых российских граждан прибыли в Казахстан из Саратовской области, а еще один — из Уфы.