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15:46, 4 ноября 2022Путешествия

Обвиненную в подделке документов россиянку выдворили из популярной страны ЕС

Выдворенной из Финляндии за подделку документов россиянке запретили въезд в ЕС на 4 года

Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости

Россиянку, которая пыталась въехать из Финляндии в РФ через пограничный пункт Ваалимаа, задержали по подозрению в подделке документов. После проверки женщина была выдворена из популярной у россиян европейской страны. Кроме того, ей запретили въезд в ЕС на четыре года, сообщается на сайте пограничной охраны Финляндии.

При выезде из Финляндии женщина предъявила паспорт с шенгенской визой, выданной Италией. Однако пограничники сочли, что штампы погранконтроля в паспорте не соответствуют подлинным. Кроме того, они заподозрили неладное в рассказе россиянки о сроках ее пребывания в ЕС.

В итоге пограничники выяснили, что женщина незаконно находилась в Шенгенской зоне в обще сложности 359 дней. Она призналась, что купила за 400 евро поддельных штампы пограничного контроля Сербии, Турции и Шенгенской зоны.

Россиянке предъявили обвинения в подлоге. Миграционное ведомство выдворило ее из Финляндии с запретом на въезд в Евросоюз в течение четырех лет.

Ранее в октябре четверых россиян, задержанных за пьяную драку у ночного клуба, выдворили из Казахстана. В местном департаменте полиции уточнили, что трое из выдворяемых российских граждан прибыли в Казахстан из Саратовской области, а еще один — из Уфы.

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Ксения Кривотулова
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