В ЛНР заявили о стабилизации обстановки на участке Сватово-Кременная

Замкомандующего НМ ЛНР Алаудинов заявил о стабилизации на участке Сватово-Кременная

Заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов заявил, что обстановка на участке Сватово-Кременная стабилизировалась. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в зону боевых действий Сватово-Кременная-Чернопоповка направлено достаточное количество сил и средств, в том числе за счет добровольцев с территории Чечни.

«На данный момент продвижение противника жестко остановлено. Ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово-Кременная-Чернопоповка», — указал Алаудинов.

Ранее Минобороны России сообщило, что на краснолиманском направлении российские военнослужащие в ходе отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили более 90 украинских бойцов.

