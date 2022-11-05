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16:59, 5 ноября 2022Экономика

Жителям Молдавии предрекли рост затрат на жизнь в четыре раза

Эксперт Ионицэ предрек молдаванам рост затрат зимой из-за повышения цен на отопление и газ

Фото: unsplash

Жителям Молдавии ближайшей зимой придется сильнее экономить на фоне провоцирующего повышение трат роста цен на отопление и газ. Такой прогноз озвучил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ, его цитирует РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что стоимость выживания в Молдавии зимой поднялась в четыре раза в сравнению с предыдущими годами. По его словам, больше всего на это повлиял рост цен на газ и отопление. «Предполагаю, что объем потребления газа в этом году будет на 30 процентов ниже, потому что люди будут очень сильно экономить газ», — предположил Ионицэ.

Представитель Института развития и социальных инициатив обратил внимание на тот факт, что за последние 20 лет тариф на голубое топливо в республике подскочил в четыре раза. Однако только за текущий год, добавил он, цена газа выросла в шесть раз.

Аналогичная ситуация наблюдается и с тарифами на электричество, которые за минувший год выросли в три раза. При этом доходы населения такими темпами роста похвастаться не могут.

Ранее стало известно, что в пяти районах Молдавии прошли антиправительственные протесты. Как уточнили представители Партии социалистов Молдавии, сторонники политсилы, помимо прочего, высказали недовольство действиями центральных властей страны, ведущими к увеличению тарифов и цен на товары и услуги.

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Варвара Кошечкина
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