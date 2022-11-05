Лукашенко рассказал об угощении черной икрой Путина и Алиева

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что угощал черной икрой Путина и Алиева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что угощал черной икрой российского коллегу Владимира Путина и главу Азербайджана Ильхама Алиева. Видео опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Когда-то я давно был под Минском (…) в бассейнах выращивают осетровых и получают черную икру. Я у них беру, если кому-то баночку подарить, сувенирную вот чтоб. И все удивляются. Ильхаму Алиеву или Путину я специально [подарил]», — сказал Лукашенко во время посещения национальной биотехнологической корпорации республики.

Как утверждает белорусский глава, в Кремле такой икры нет, и он предложил Путину попробовать. По словам Лукашенко, российский президент удивился, что Белоруссия может производить такой продукт.

Ранее белорусский лидер позвал в гости космонавта, героя России и уроженца республики Олега Новицкого и угостил его своим фирменным салатом «Молодость. Антиковидный». Лукашенко сам «в роли шеф-повара» приготовил блюдо, в состав которого входят зеленый лук, свежие огурцы и вареные яйца.